Ott Tänaku kiirus hirmutab soomlasi

Eestlane on MM-sarjas tipp-piloot, mulluse hooaja kolmas mees ja juba oma esimesel rallil suudab ta Latvalat edestada. Monte Carlo on hooaja kõige eriskummalisem võistlus ja sealsete jõujoonte järgi ei saa ennustada, milline saab olema ülejäänud hooaeg, kuid ometi on Gynther mures: et tiimi esisõitja kohale peetakse nüüd duelli, kahjustab tingimata Toyota õhkkonda. «Kui Latvala ja Tänak haistavad, et selle autoga võib kõrgele välja jõuda, lõpetatakse üleüldse heaolu nimel rügamine ja keskendutakse individuaalsele edule. (Tiimiboss Tommi) Mäkinen peab hakkama töörahu hoidma.