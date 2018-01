Tragöödia Lõuna-Aafrikas: veoauto sõitis otsa kahele profiratturile

Meeskonna teatel tabas kahte jalgratturit veoauto. Kiirabi kutsus õnnetust juhuslikult pealt näinud naine. 22-aastasel belglasel De Plusil said kahjustada kopsud ja neerud, 25-aastast tšehh Vakocit opereeriti samal päeval, sest mehel tuvastati mitu murdunud selgroolüli.

Quick-Step Floors teatas pressiteate vahendusel, et täna hommikul läbi viidud testid näitasid, et Petr on kontaktivõimeline ning liigub omal jõul. Esialgu jääb tšehh haiglasse, kuid lähima kahe nädala jooksul peaks rattur kodusele ravile saama.