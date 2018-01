Eesti rallieksperdid Tänaku kärmest kohanemisest: väga muljetavaldav!

«Väga muljetavaldav,» võtab Tänaku esituse tänavuse hooaja avarallil kokku Eesti Autospordi Liidu juhatuse esimees Erik Lepikson, kes käis meie mehele koha peal kaasa elamas. «Monte Carlos teatavasti väga palju ei määra, milline on su auto, vaid asi on sõitjas ja Ott on Ott.»

«Niipalju, kui on olnud võimalust jälgida, siis on tema poolt ikka väga positiivne ettevõtmine. Seda on tegelikult juba öelnud ka tiimipealik (Tommi Mäkinen), et alles esimene võidusõit, aga juba autoga sina peal,» lisas omaltpoolt Margus Murakas.

«Iga asi vajab harjumist – et aru saada tehnilisest võimekusest ja sellest, kuidas seadistada masin endale sobivamaks. See oleneb sõitjast – kellele on selleks vaja 100, kellele 1000, kellele 10 000 kilomeetrit.» Tänak kuulub ilmselgelt nende esimeste sekka.

Ka Murakas toob välja, et hooaeg ei alga teps mitte kõige traditsioonilisema võistusega, kus hilisemad jõujooned selgelt välja joonistuvad: «Eks Monte Carlo on suuresti fortuunaga seotud ralli: kes teel püsib, see ka kõrgel lõpetab. Pigem tuleb seal hoida tagasi kui peal. Aga Ott on suutnud asju väga kenasti kontrolli all hoida ja on selge, et tühja koha pealt sellised asjad ei tule.»

Lepikson nõustub: «Nendes oludes ja uue autoga sellist kiirust näidata on ikka müstiline. Aga see on alles aasta avaralli, ärme veel tibusid loe.» Et meie mees suutis kohe aasta esimesel võistlusel teha ära mõlemale oma tiimikaaslasele, eksperdile üllatav ei ole.

«Kui aus olla, siis me isegi natukene ootasime seda. Jari-Matti (Latvala) karjäär on ikkagi juba langusteel ja Esapekka (Lappi) hakkab alles oma esimesi tippe võtma.» Sisuliselt oli sõnum sama, mis Murakal: Montes loeb rohkem sõitja kui masin.

Teine koht oli Tänaku jaoks ka parim võimalikest. Ta hoidis küll enamiku nädalavahetuse Ogieri surve all, kuid esikoht kuulus siiski kindlalt nendel teedel poisipõlvest saati kihutanud viiekordsele maailmameistrile.