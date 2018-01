Tabeliliidrid teenisid Balti liigas võidulisa

Pärnu jätkab pärast nädalavahetust liidrikohal, punkte on koos 50. Nii on Pärnul hea vastu minna kolmapäevasele CEV Challenge Cupi kaheksandikfinaali kordusmängule Meneni Par-Kyga.

Pärnu lähim jälitaja Credit24 Meistriliigas on Saaremaa, kes alistas täna võõrsil Daugavpilsi Ülikooli 3:0 (25:17, 25:16, 26:24). Mitme põhimeheta mänginud Saaremaa resultatiivseimaks tõusis 14 punktiga (+6) Siim Põlluäär, Mihkel Tanila lisas 10 punkti (+5). Nii Saaremaa vastuvõtt kui rünnak olid vastasest paremad, vastavalt 78% ja 37,6%. Vastaste samad näitajad olid 53,7% ja 26,4%. Blokist sai Saaremaa 14, Daugavpils 12 silma, servilt kogusid Urmas Tali hoolealused 6 punkti (eksiti 8 servil), Daugavpils ühe (vigu kogunes 8). Saaremaa on tabelis teisel kohal, punkte on koos 47.