Simple Sessionil osaleb 13 X-mängude medalimeest, kel on ette näidata 29 kulda

Võistlema saabub X-mängudelt BMXis kümme ja rulasõidus kolm aegade jooksul medali teeninud sportlast: trikiratturitest Garrett Reynolds, Daniel Dhers, Ryan Nyquist, Kevin Peraza, Devon Smilie, Simone Barraco, Gary Young, Pat Casey, Bruno Hoffmann ja Broc Raiford ning rulatajatest Alex Sorgente, Pedro Barros ning Greg Lutzka. Kokku on võistlejatel ette näidata 58 eri toonides X-mängude medalit: 29 kulda, 17 hõbedat ja 12 pronksmedalit.

Medalimeeste seas võistlevad Simple Sessionil ka X-mängude kõige värskemad ehk 2017. aasta BMX- ja rulavõitjad. Nii on BMXis Simple Sessioni võistlejate nimekirja kinnitatud juulikuus Minneapolises toimunud suviste X-mängude 2017. aasta BMX pargisõidu 23-aastane mehhiklasest kuldmedalist Kevin Peraza (kahekordne Simple Sessioni võitja) ning BMX tänavasõidu võitja, 27-aastane ameeriklane Garrett Reynolds (kolmekordne Simple Sessioni võitja). Rulasõidus asub Tallinnas oma ala tipptaset demonstreerima X-mängudel rula pargisõidus võidu enda nimele kirjutanud 19-aastane ameeriklane Alex Sorgente, kes saabub Simple Sessionile esimest korda.

«Võib julgelt öelda, et juba puhtalt statistika põhjal näeb sel aastal Simple Sessionil läbi aegade tugevaimat konkurentsi, kuid lisas on võistlemas veel ka uusi ja põnevaid tegijaid mitmest maailma nurgast, kes võivad siin Tallinnas ajalugu teha,» sõnas üks Simple Sessioni peakorraldajatest Mario Kalmre. Ta lisas, et medalite hulk võinuks olla veelgi muljetavaldavam, kui oleks saanud lisada nimistusse Eestisse saabuma pidanud, ent end möödunud nädalal vigastanud ja võistluse vahele jätva USA rulataja Ryan Sheckleri, Simple Sessioni 2011. aasta võitja, kel 3 X-mängude kulda, 2 hõbedat ja 2 pronksi.