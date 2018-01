Ott Tänaku võidule aidanud Kangur: me ei taha seda tööd teha

Eessõitjad sõidavad tavaliselt kiiruskatse läbi poolteist kuni kaks tund enne, kui seda teevad rallisõitjad. Montes vahelduvad aga olud äärmiselt kiiresti ning seetõttu on ka eessõitjatel raske kõige täpsemat informatsiooni anda.

«Tegemist on karmi tööga. Ka meie jaoks oli Monte üllatusi täis. Tegemist on pika ralliga, kus olud pidavalt muutuvad. Laupäeval läksime magama teadmises, et pühapäeval tuleb lihtne päev, aga katse esimese kümne kilomeetriga saime aru, et tegu võib olla isegi kogu ralli kõige raskema päevaga,» kirjeldas Tänaku eessõitja Kangur ralli viimast võistluspäeva saatele «Piloot».

Mis siis eessõitjate ülesandeks täpsemalt on? «Meie stardime Oti legendiga, millel pole kirjas ühtegi libedat või kruusast kohta. Meie vastutusrikas ülesanne on need kohad kirja panna,» selgitas Kangur.

«Näiteks pühapäeva hommikul oli näha, kuidas katse tunni ajaga väga palju muutus. Meie startisime katsele võrreldes teiste eessõitjatega tund aega hiljem. Päikesetõusuga temperatuur tihti langeb ja jäätumisoht on suur. Need, kes käisid tund aega varem, neil jäid paljud kohad märkimata,» sõnas eestlane.

Eessõitjad MM-rallidel pikki unetunde nautida ei saa ning peavad end tihtipeale voodist välja ajama juba kella kolme ajal öösel. Lisaks vähestele unetundidele on tegu vastutusrikka tööga, mida keegi väga ei naudi. Miks seda tööd siis ikkagi tehakse?

«Ma andsin ükskord Otile näpu, ta võttis käe. Olen teda siiamaani aitamas käinud. Legend on meie käes puhas leht, meie vastutus on kõik muud kohad kirja panna. Ega me tegelikult keegi ei taha seda tööd teha, aga keegi peab seda tööd tegema, » naeris Kangur.