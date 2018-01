Eestlased välismaal: väravad Ojamaalt, Vassiljevilt ja Prosalt

Malta kõrgliigas sai jala valgeks Albert Prosa , kelle tabamus aitas Valletta 1:1 viigini Sliema vastu. Prosa pääses vahetusest väljakule 0:1 kaotusseisus 59. minutil, viigivärav sündis 82. minutil. Liider Balzan ei vääratanud, mis tähendab, et teisel tabelireal olev Valletta on konkurendist nüüd kolme punkti kaugusel. Soome karikavõistlustel aitasid

Siim Luts ja Bohemians 1905 (Tšehhi) said talvisel Tipsport Liga turniiril teise koha. Poolfinaalis alistati Kralove Hradec 2:1, kuid finaalis tunnistati Brno Zbrojovka 2:0 paremust. Poolfinaalis tegi Eesti koondise poolkaitsja kaasa avapoolaja, finaalis mängis Luts kogu teise poolaja. 45 minutit sai Luts kirja ka treeningmängus Kaasani Rubini vastu, mis lõppes Venemaa klubi 1:0 võiduga. Tšehhi esiliigasse kuuluv Třinec jäi 1:3 alla kõrgliigas pallivale Zlínile. Mikk Reintam kuulus Třineci algkoosseisu.

Mänguajata jäi Karol Mets , kui NAC Breda tunnistas Hollandi meistrivõistlustel VVV Venlo 1:0 paremust. Liigatabelis on NAC Breda 18 meeskonna konkurentsis 16. kohal.

Walesi karikavõistlustel saatis edu Kevin Kauberi uut koduklubi The New Saintsi, kes oli neljandas ringis 3:1 parem Caernarfon Townist. Kauber pääses väljakule 69. minutil, mil seis oli 2:0. Sander Puri ja Waterford (Iirimaa) alistasid kontrollkohtumises Cabinteely FC 2:1. Puri tegi kaasa kogu kohtumise.