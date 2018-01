Flora spordidirektor Norbert Hurt ütles, et klubi jaoks on tegemist mängijaga, kelle eesmärk on tuua Flora mängule juurde loovust ja ründeteravust. «Liivakul on selja taga keeruline hooaeg Bosnias, kus ta praktiliselt mängida ei saanudki. Seega tuleb tal kõigepealt taastada hea mänguline vorm,» lisas Norbert.