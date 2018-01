Kas Monte Carlos põrunud Hyundai suudab paanikat vältida?

«Kui satud juba esimese etapi järel paanikasse, on mäng sisuliselt läbi,» kommenteeris Nandan väljaandele Autosport. «See on halb tulemus, aga läheme edasi ja mõtleme juba järgmisele etapile,» lisas tiimipealik.

Järgmine etapp sõidetakse vähem kui kolme nädala pärast Rootsis. «Tavaliselt on meie auto Rootsis üsna konkurentsivõimeline ja see on ralli, kus Thierry, Andreas ja Hayden (Hayden Paddon – sõidab Sordo asemel) esinevad hästi.»