Tipphetked: Atletico iluvärav aitab neil Barcelonat surve all hoida

Mõlemad meeskonnad on seni teinud hea hooaja ja hellitavad endiselt lootusi püüda liigatabeli liidrit Barcelonat, kes viigistas täna 1:1 Espanyoliga. Õhtuse mängu eel on Atletico Kataloonia suurklubist siiski maas juba 12 ja Valencia 18 punktiga, mis tähendab, et pigem on mõlema esmane eesmärk jääda püsima esinelikusse ehk teenida hooaja lõpus koht Meistrite liiga alagrupiturniiril.