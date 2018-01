Suure ehmatuse üle elanud Alonso: Le Mansi šansid paranesid pisut

Nagu arvata võis, ei olnud Alonso ning tema meeskonnakaaslaste Lando Norrise ja Phil Hansoni Ligier terve nädalavahetuse jooksul sama kiire kui Cadillacid ja Acurad. Samas hoiti viiendat kohta ja püsiti liidritega samal ringil, enne kui autot tabasid probleemid. Kõigepealt purunes rehv, mis lõhkus kõvasti ka autot ja läks meestele maksma neli ringi, seejärel elas roolis olnud Alonso aga üle suure ehmatuse.

«Öösel hakkas sadama ja kerkisime kolme kiirema auto sekka. Lando tegi suurepärast tööd ja sõitis neljast ringist kaks tagasi, kuid siis tabas meid piduriprobleem,» rääkis hispaanlane väljaandele Autosport. «Polnud just eriti tore, kui lähenesin kiirusega 300-310 km/h esimesele kurvile ja avastasin piduripedaali vajutades, et midagi ei juhtu. Õnneks ei saanud ma kellelegi ega millelegi pihta ning suutsin auto tagasi boksi tuua, aga kaotasime 40 minutit ja see nullis meie võimalused kõrgele kohale tõusta.»

Jaanuarikuine Daytona sobis Alonso plaanidesse hästi, milliseks hindab ta aga võimalusi suvel Le Mansis startida? «See ei sõltu ainult minust. Enne Daytonat oleksin öelnud, et 50:50. Nüüd... võib-olla 60:40,» arutles hispaanlane.

Kuhjaga õppetunde

Daytonas õpitut nimetas ta aga ülioluliseks. «Esiteks harjusin kitsa kokpitiga. Teiseks pidin kohanema sellega, et sõltuvalt sellest, kummal pool autos istud – Toyotas vasakul, Ligier’s paremal –, ei näe sa rooli tagant äärekivi, sest auto nurk jääb ette. Vahel pead vaatama läbi tuuleklaasi, vahel aga hoopis läbi küljeklaasi! Tunnistan ausalt, et esialgu püüdsin õiget trajektoori lihtsalt aimata,» nentis Alonso, kes sai koos Norrise ja Hansoniga lõpuks 38. koha.

Hea lõpptulemus läks tehniliste viperuste nahka. FOTO: OLIVIER BEROUD / VISION SPORT AGENCY/imago/PanoramiC

«Kokkuvõttes jäävad mulle nädalavahetusest vaid head mälestused,» lisas hispaanlane. «Õppisin toime tulema väsimusega, aeglasematest autodest möödumisega, kollaste lippudega terve raja ulatuses, öösel sõitmisega, juhivahetustega. Samuti tean nüüd paremini, mida teha oma vahetuste vahelisel ajal: kuidas ja kui palju puhata. Suudan kindlasti olla prototüüpauto roolis parem kui kaks nädalat tagasi.»

Ametlikult pole veel mingeid kokkuleppeid sõlmitud, kuid kõigi märkide järgi osaleb Alonso Toyota võistkonnas nii Le Mansi 24 tunni sõidul kui ka mõnel muul WEC-sarja ehk sportautode MMi etapil. Uuele hooajale antakse avalöök 5. mail, kui kavas on Spa kuue tunni sõit. Arvestades, et see jääb Aserbaidžaani ja Hispaania vormel 1 etapi vahele, saaks Alonso seal kaasa teha.

Le Mans on kavas 16. ja 17. juunil sarja teise etapina. Teoorias saaks Alonso osaleda pea kõikidel sportautode sarja etappidel, sest vaid 21. oktoobril toimuv Fuji etapp kattub vormel 1 USA GPga. Samas on hispaanlane siiski selgelt välja öelnud, et tema põhitööandja on McLareni võistkond, kes loodab Renault’ mootorite abiga uuel hooajal taas poodiumikohtade pärast võidelda.

Teisalt loodab Alonso ühel päeval ikkagi täita unistuse ning võita autospordi kuldne kolmik ehk Monaco vormel 1 etapp, Indy 500 ja Le Mans. Seni on hispaanlasel olemas kaks võitu Monacost, mullune debüüt Indianapolises andis aga aimu, et ka seal on tal võiduvõimalused olemas. Läbi ajaloo on nimetatud kolmikvõiduga hakkama saanud vaid varalahkunud Graham Hill.