Videod: omapärasel viisil väravaid tähistanud jaapanlane naasis Eesti meistriliigasse

«Ma olen väga rõõmus, et saime sellise kogenud mängija oma noorele meeskonnale appi,» kommenteeris Tallinna Kalevi spordidirektor Joel Lindpere klubi kodulehekülje vahendusel. «Ta on suurepärane mängija ja inimene ning tõeline professionaal. Usun, et tal on meie noortele palju anda nii väljakul, trennides kui ka mängudes.»