Raadiku aastalõpp: süllekukkunud kingitusest jalgpallimängus saadud peapõrutuseni

«Ühinemisuudise tõttu oleks mul võimalik oma kaheaastane leping esimese aasta järel katkestada. Ma pole täna veel päris 100% kindel klubis jätkamises, aga lahkumine ei tunduks sellisel momendil kuigi mõistlik otsus. Klubi eelarve kasvab umbes 300 000 eurolt 700 000 euroni ja mind nähakse ühendtiimis kindla põhimehena,» selgitab Raadik. «Pealegi pole ma ka ise tänavu nii säravalt mänginud, et võiksin ei-tea-mida mõelda.»

31-aastane nurgaründaja, kes püstitas mullu Soome liiga punktirekordi, paikneb tänavuse hooaja resultatiivsustabelis 307 punktiga «alles» kaheksandal kohal. Tõsi, pärnakal on kirjas ka vaid 19 mängu, konkurentidel aga 22. Efektiivsusnäitja poolest on Raadik neljas (+167).

«Olen mõnes asjas veel täielik amatöör,» tunnistab Raadik. «Mul jäi seljataha karjääri esimene koondisesuvi. Mängisime nelja kuuga 35 mängu ehk sisuliselt sama palju, kui klubihooajal mängitakse kaheksa kuuga. Kuna motivatsioon oli koondisest otse koduklubisse naastes laes, läksin kohe täiega peale. Tegelikult oleks pidanud aga laskma kehal puhata, nii nagu kõik teised koondisest tulnud mängijad teevad. Aga ma tahtsin liiga palju ja seepärast on uuel hooajal tekkinud ka järjepanu erinevad tervisemured.»

«Peapõrutus tekkis detsembri lõpus, kui jalgpalli mängides trennikaaslasega pead kokku lõime. Läksime mõlemad õhuvõitlusesse ega näinud teineteist. Sain löögi nii õnnetusse kohta, et silm oli täiesti sinine ja pea tuikas pikalt. Arstid ei lubanud mul mitu nädalat trenni teha, käisin vaid mängudel. Nüüd on õnneks kõik korras, aga jalgpalli ei näinud me pärast pauku mitu nädalat, kuigi sinnani olime seda alati soojenduseks mänginud,» muigab Raadik.