Austraalia tenniselegend viskas ülbitseja võistkonnast välja: ta kaevab endale ise auku

Parimal juhul maailma edetabelis 17. kohale jõudnud Tomic on kurikuulus üleoleva suhtumise poolest. Mullu tekitas ta Wimbledonis furoori juba avaringis, kui märkis kaotuse järel, et tal oli väljakul igav. Kuna eelmisel aastal võitis ta 39 kohtumisest vaid 10. langes ta edetabelis nii palju, et pidi tänavusi Austraalia lahtiseid alustama kvalifikatsioonist. Seal kaotas Tomic maailma 218. reketile Lorenzo Sonegole ja ülbitses pärast kohtumist ajakirjanikega, teatades, et tal on kõigest ükskõik ja ta läheb koju raha lugema.

Praegu viibib Tomic telesarja «Olen kuulsus... aidake mind siit välja!» võtetel, kus teatas muuhulgas kaamera ees, et otsib iseennast ja on omadega juba mõnda aega puntras olnud. Lisaks kuulutas Tomic aga, et tahaks saates olemise asemel minna hoopis tennist mängima, lisades, et Austraalia meeskond pole võimeline ilma temata võitma ja Hewitt teab seda.

«Ma arvan, et igaüks on nõus: temast pole meile praegu mingit kasu,» oli Hewitt vastuseks sarkastiline. «Tenniseliit on omalt poolt väga palju teinud. Enamat me teha ei saa. Uskuge, viimase kahe aasta jooksul on paljud inimesed Bernie aitamiseks naba paigast ära tõstnud. Aga lõppude lõpuks pead tahtma ennast ka ise aidata. Meie saame ainult oliivipuuoksa ulatada, mees peab ise tahtma seda vastu võtta. Praegu kaevab ta endale suurt auku, millest ta ei pruugigi välja pääseda,» arutles Hewitt.

Tomici kommentaarid telesaates mõjuvat meeskonnale aga omapärasel moel isegi hästi. «Ma ise ei tea sellistest saadetest suurt midagi, aga poisid hoiavad sellel silma peal ja see pakub neile õhtuti nalja. Meeskonnavaim on väga hea, sest kõik usuvad üksteisesse. Bernardiga toimuv on samas veider. Sa kas tahad tennisist olla või ei taha,» ol Hewitt konkreetne.

«Ta tahtis Austraalia lahtistel mängida ja tubli on. Mida ta edasi teeb, ma ei tea. Aga kui ta kavatseb kvalifikatsioonides mängida ja samal ajal rääkida, et tennis ei huvita teda... Niimoodi raiskab ta mitte ainult enda, vaid ka kõigi teda ümbritsevate inimeste aega,» nentis Hewitt.