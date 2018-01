Liivak eelistas Florat Itaalia teadmatusele

FC Flora on esimene Eesti profiklubi, kus Frank Liivak oskused proovile paneb.

Frank Liivak on Eesti jalgpallis kahtlemata erandlik nähtus. Kui ta eakaaslased põlevad soovist teha esimene hüpe piiri taha, siis 21-aastase Liivaku tee on kulgenud risti vastupidi. Kõigest kaheksase poisiklutina just pallimängu nimel Hollandisse kolinud ning seejärel järjest ka Itaalias, Hispaanias ja Bosnias läbimurret üritanud Tartu noorsand jõudis nüüd pika ringiga tagasi kodutanumale.