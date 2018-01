Video: suure poksimatši pressikonverentsil läks ägedaks kähmluseks

Lo Greco suutis Khani närvi ajada sellega, et viitas tema perekonnaprobleemidele. Õli valas tulle ka lause, kus Greco kahtles Khani võimetes. «Pärast kaotust Saul «Canelo» Alvarezile (mai 2016 – toim) on sul olnud pikk kaotusteseeria - perekond ja naine. Ja siis sa lähed Twitterisse ja säutsud, et oled raskekaalu maailmameister. Mis sul viga on, sõber?» küsis Lo Greco.