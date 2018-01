Põnevaid fakte hokilegendi Jagri kohta: 14 miljonit kükki ja Saksamaa vallutamine

Maailmas on ainult 27 hokimängijat võitnud Stanley Cupi, olümpiakulla ning jäähoki maailmameistrivõistlused. Jagr on üks neist. Stanley Cupi võitis ta kahel korral (1991, 1992), kaks korda on ta võitnud ka jäähoki MMi (2005, 2010), olümpiakuld pärineb Jagril Nagano olümpialt (1998).

Jagr on mänginud kokku 208 Stanley Cupi play-offi mängu. Seda on rohkem kui Ducksil, Senatorsil, Hurricanesil, Coyotesil, Lightningil, Predators Wildil, Panthersil, Blue Jacketsil, Jetsil ja Golden Knightsil.

Alates 40. eluaastast on Jagr teeninud 412 mängus 283 resultatiivsuspunkti. Teisel kohal on legendaarne Gordie Howe 268 punktiga.

Ta on vanim mängija, kes on NHLis kübaratriki visanud

2015. aasta 3. jaanuaril viskas Jagr Philadelphia Flyersile kolm väravat. Temast sai vanim mängija, kes NHLis kübaratrikiga hakkama on saanud. Koos temaga on 40-aastaselt või vanemalt samaga hakkama saanud vaid Nicklas Lidstrom ja Teemu Selanne.

Kuidas Jagr sedavõrd kaua vormis püsis? Ilmselt on siin oma osa õnnel ja headel geenidel. Tõenäoliselt aitas ka kaasa tõsiasi, et alates 7. eluaastast on Jagr iga päev teinud 1000 kükki. Kokku on Jagr oma elu jooksul teinud umbes 14 miljonit kükki.