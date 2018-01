Kohalikule korvpallipublikule tuttav serblane tuli Pärnu korvialust tugevdama

«Mul on väga hea meel, et peatreener Heiko Rannula mulle helistas ja kutsus,» lausus Miljkovic Pärnu esindusmeeskonna Facebooki lehe vahendusel.

Pärnu Sadama meeskonna peatreeneri Heiko Rannula sõnutsi jõudsid pooled tehinguni tänu heale ajastusele. «Otsustasime, et meil on meeskonda abijõudu tarvis, ja Nemanja oli just lõpetanud oma eelmise meeskonnaga lepingu,» sõnas Rannula.

Peatreener usub, et olulisteks mängudeks veebruari alguses sulandub uus mees kiiresti meeskonda ja on esimeses mängus abiks. Rannula rõhutas, et iseäranis läheb abi vaja kaitses.

27aastane ja 204 sentimeetri pikkune Miljkovic on mänginud varem suvepealinna tiimis kahel hooajal.

2013/14. hooajal viskas korvialune jõud Eesti meistriliigas keskmiselt 12,2 punkti ja hankis 7,8 lauapalli. Balti liigas olid tema samad näitajad vastavalt 8,8 ja 5,1.

Veebruaris 2015 naasis Miljkovic varasemasse koduklubisse poole hooaja pealt, kui põlvevigastus oli lõpetanud siinse leedulasest keskmängija Ronaldas Rutkauskase hooaja. Siis viskas «suur äär» Eesti meistriliigas keskmiselt 10,4 punkti ja sai kätte 4,8 lauapalli.

Viimati mängis Miljkovic Makedoonias Kumanovo meeskonnas, mis peale oma riigi kõrgliiga võtab mõõtu Makedoonia, Bulgaaria, Montenegro, Kosovo ja Albaania klubide osalusel peetavas Balkani liigas.

Makedoonia liigas pääses serblane väljakule 14 mängust kümnes keskmiselt 19,4 minutiks, visates selle ajaga 9,8 punkti ja noppides 3,6 lauapalli. Niisama tulemuslik oli Miljkovic viies Balkani liiga mängus.

Pärnu Sadama eestvedaja Johan Kärp ja peatreener Heiko Rannula arutasid omavahel juba hooaja alguses, et kui meeskond saaks raha juurde, täiendaksid nad koosseisu suure korvialuse mehega. Siis tõdesid mehed, et eelarve ei võimalda seda.

Kärp ja Rannula märkisid toona, et senisest hoopis suuremat raskust peab hakkama kandma keskmängija Karl-Martin Kask. Nad lootsid, et Kase areng on tänu rohkematele mänguminutitele kiirem kui muidu.

«Muidugi on lootus, et Kask veab välja,» ütles Rannula Pärnu Postimehele septembris. «Paar kuud on tal tõestamise aeg: kas ta suudab olla põhivend või peame tõesti hakkama mingi aeg abilist otsima. Praegu läheme sellise plaaniga, et Kask veab välja.»

Tänagi Balti liigas silma paistnud ja võimsate pealtpanekutega hiilanud Kask on näidanud sel hooajal küll hulgaliselt häid esitusi, kuid klubi leidis siiski võimaluse meeskonna korvialust tugevdada.