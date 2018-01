Liverpool naasis võiduteele, liigatabeli viimane häbistas Arsenali

Liverpooli väravad lõid 26. minutil Emre Can, 45. minutil Roberto Firmino ning 78. minutil Mohamed Salah. Liverpoolile oli see hooaja 14. võiduks ning liigatabelis on neil nüüd 50 punkti. Täpselt sama palju on punkte ka kolmandal kohal oleval Chelseal, kes kohtub kolmapäeval Bournemouthiga.