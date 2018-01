Video: Tammemaa matšpalli-äss ristnurka Meistrite liigas tõi Nolikole vägeva võidu!

E-alagruppi, kus Noliko mängib, kuulub ka Renee Teppani leivaisa Trentino Diatec, kes kohtub 1. veebruaril Izmiri Arkasega kell 18.00. E-alagrupi liider on jätkuvalt Kedzierzyn-Kozle, kel on 9 punkti, Trentino on 7 punktiga teine ja Noliko 4 punktiga kolmas. Izmiri klubil on neljandana 1 punkt.