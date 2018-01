Kristjan Kais: kõik on võimalik, sest Pärnu on võimeline väga ilusat võrkpalli mängima

«Arvestades seda, et Menen oli Belgia liiga tippe võitnud ja mida mu hea sõber Rait (Rikberg) enne avamängu rääkis, eeldasin, et nad on tugevamad, kui nad tegelikult olid. Mõlema meeskonna poolel kukkus üsna palju n-ö spordikooli palle maha. Pärnule said paljuski saatuslikuks nurgaründajate neljanda geimi lubamatud vead. Nad ei lahendanud ka ühese bloki vastu rünnakuid ära. Samas sidemängija Markkus (Keel) mängis oma keha kenasti välja.

Meneni diagonaalründaja (Julien) Winkelmülleri kõrval avaldas mulle muljet klubi kapten, temporündaja (Jelle) Sinnesael. Kodus mängivad belglased kuuldavasti eriti hästi, kuna nad on oma madala laega saaliga harjunud. Samas minule isiklikult meeldis alati just võõrsil mängida, sest motivatsiooni oli rohkem. Kui Pärnu peaks suutma avageimi võita ja läheks ka teist juhtima, oleks pinge peal juba belglastel.

(Taavet) Leppiku meeskonda naasmine võib muuta mängu palju, sest ta on Pärnule oluline lüli. Mulle tema mängustiil sümpatiseerib. Teisalt on olnud ka olulisi mänge, kus ta ära kukub. Kokkuvõttes on Pärnu tänavu näidanud, et suudab väga ilusat võrkpalli mängida, nii et kõik on võimalik.»