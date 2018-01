Milner rohkesti kõneainet pakkunud penaltist: ma usaldasin Salahi

Pärast kohtumist pakkus enim kõneainet Liverpooli kolmas tabamus, mille lõi meeskonna suurim väravakütt Salah 11 meetri karistuslöögist. Nimelt arutasid Salah ja Liverpooli asekapten James Milner üsna teravalt enne lööki, kes saab lihtsa võimaluse skoorida. Miniduelli võitis Salah.

Milner rahustas Liverpooli toetajad maha, öeldes, et mingeid meeskonnasiseseid probleeme pole. Teadupärast on sel hooajal Liverpooli eest penalteid löönud mitmed erinevad mängijad, kes kõik on muuhulgas ka eksinud.

«Minu jaoks pole oluline, kes lööb, vaid see, et pall on väravas,» kommenteeris Milner. «Mo, kes oli enesekindel, ütles, et tahab lüüa. Ma usaldasin teda,» lisas inglasest poolkaitsja.