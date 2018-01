Dakari rallilt M-Sportile appi tulnud kaardilugeja: ma ei teeks seda enam mitte kunagi

«Jõudsin pühapäeva õhtul tagasi Poola ning esimest korda elus pidi mind üles äratama, et ma lennukist maha saaks. Mulle öeldi, et meie lennul oli palju turbulentsi. Olen viimase 60 tunnist maganud 39 ja ma olen inimene, kes magab väga vähe! Ülesõitudel tegin vahel miniuinakuid. Rallit hakkasin nautima alles reede pärastlõunal,» kommenteeris Panseri väsitavat nädalavahetust.

Sõpra hätta ei jäta

Teadmata, milles asi, sai Panseri aru, et midagi tõsist on lahti - endine paarimees Bouffier ei kutsuks teda niisama Gapi rallit vaatama. Tee peal sai ta teada, mis oli juhtunud – Bouffier ja tema kaardilugeja Jerome Degout sattusid teel Monte Carlo rallile liiklusõnnetusse ning Degout murdis rangluu.

Testikatse oli Panseri jaoks sõna otseses mõttes testikatse, sest Degout’ märkmetest polnud tema sõnul suurt kasu. «Ta kasutas teisi tähistusi ja teisi sõnu, nii et sain aru, et pean kõik totaalselt ümber kirjutama. Vahe polnud küll suur, aga kui olen ikka sekundi jagu maas, on see tõeliselt tüütu.»