Tartu maratoni korraldajate lootused said hoogu juurde

Tartu 45. suusamaratonile on eelmise nädala seisuga kirja pannud 2400 suusasõpra. «Heitlikud lumeolud on arusaadavalt huviliste arvu kahandanud, aga ma usun, et kui võistlus toimub põhirajal, siis see number kasvab,» sõnas Kelk.