Algab terviseradade kuu «Vabariigi terviseks!»

Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juht Peeter Lusmägi sõnul aitavad liikumisharrastuse teemakuud kaasa inimeste teadlikkuse tõstmisele erinevatest liikumisvõimalustest ja liikumisharrastuse kasulikkusest. «Terviseradade kuu üheks eesmärgiks on teadvustada, et paljudel eestimaalastel on sobiv liikumispaik kodu lähedal, kuhu on ligipääs aastaringselt. EOK liikumisharrastuse uuringud näitavad, et täiskasvanud eelistavad liikumisharrastusega tegeleda välitingimustes. Populaarsemateks liikumisvormideks on jalgrattasõit, kõndimine ja jooksmine. Miks mitte kinkida vabariigi juubeliaastal nii endale kui Eestile sada liikumispäeva just vabas õhus terviseradadel liikudes,» rääkis Lusmägi.