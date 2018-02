Galerii: vinged trikid ja tähesära! Rulasõitjad valmistuvad Simple Sessioniks

Finaalid juhatab sisse tõukerattasõu

25-aastane Lewis Williams on pärit Suurbritanniast. Tõukerattasõiduga alustas ta 2009. aastal. Läinud aastal vigastas trikisõitja end tagurpidi saltot tehes ning murdis rangluu. Vaatamata traumale suutis mees siiski kindlustada endale kaalukal ScootFest King of Bowl võistlusel hõbeda välja teenida, kaotades kullamees Rich Zelinkale.

Richard Zelinka, 18-aastane Tšehhi tõukerattur on hetkel maailma number üks tõukerattur, kes kannab «King of Kings» tiitlit, mida antakse välja tõukerataste maailmakarikasarjas. Kolm aastat tagasi, pärast mitmeid õnnestunud amatöörvõistlusi õnnestus noormehel leida endale nimekas sponsor ning sellest ajast saati rändab ta võistluselt võistlusele juba elukutselise tõukeratturina. 2017. aasta oli sportlase jaoks äärmiselt edukas: Zelinka võidutses pea kõikidel Euroopa olulisimatel võistlustel Hispaaniast Inglismaa, Taani, Prantsusmaa ja Šveitsini välja.

21-aastane Dakota Schuetz, hüüdnimedega Kota ja The Machine, on professionaalne ameerika tõukerattur, kes on kolmel korral tulnud omal alal maailmameistriks ning kes on vaieldamatult oma ala kõige kuulsam nimi. Kuueaastaselt tõukerattaga sõitma hakanud Schuetz on üks kahest sportlasest, kes on suutnud ära sooritada kõige keerulisemad trikid, mida tõukerattamaailm tunneb, sealhulgas 1080-kraadine õhusalto.