Jalgpallikoondis läheb märtsis Kaukaasiasse

Gruusiaga on Eesti kohtunud viiel korral. 1998. aastal Tbilisis toimunud matš lõppes kodumeeskonna 3:1 võiduga (Eesti värav: Argo Arbeiter), kuid kaks aastat hiljem sai Eesti Tallinna revanši, kui vastane alistati 1:0 (värav: Raio Piiroja). 2008. aastal Eesti peetud mäng lõppes 1:1 viigiga (Eesti värav: Tarmo Kink), 2010. aastal sai Tbilisi Gruusia meist jagu 2:1 (Eesti värav: Ats Purje), kuid 2015. aastal A. Le Coq Arenal näitas Eesti oma üleolekut tulemusega 3:0 (väravad: Ats Purje, Artur Pikk ja Maksim Gussev). Seega mõlemad koondised on seni saanud teise üle kaks võitu, üks kohtumine on lõppenud viigiga.