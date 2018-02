Häbilugu: NBA täht sai meeskonnavahetusest teada sotsiaalmeedia kaudu

Blake Griffin vedas Los Angeles Clippersi meeskonda seitse ja pool hooaega. Kuuel viimasel aastal jõuti play-off'i, Griffin ise on visanud keskmiselt 21,6 punkti mängus ja võtnud 9,3 lauapalli. Muljetavaldavad numbrid, mille tõttu oli ootuspärane, et mullu sõlmis Clippers temaga uue megalepingu. Seda suurema šokina tuli aga nädala alguses uudis, et Griffin kaubeldi Detroit Pistonsisse. Nagu nüüdseks selgunud, tabas Clippersi selline samm täiesti ootamatult ka Griffinit ennast.