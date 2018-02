Alonso suur unistus tekitas MM-sarjade ajakavas konflikti

Kuna Fuji Speedway kuulub Toyotale, on Jaapani tootja mõistagi sellest vägagi huvitatud, et Alonso seal kaasa lööks. Nii palutigi MM-sarja korraldajatel nihutada võistlus nädal aega varasemaks, 14. oktoobrile. Alonso leping Toyotaga näeb ette kõigile WECi etappidel osalemist, kuid samas on hispaanlane kinnitanud, et prioriteet on uuel hooajal ikkagi McLareni vormel 1 võistkond. Seega lisati lepingusse klausel, mille kohaselt on ta kattuvate etappide puhul McLareni käsutuses.