Šotimaale siirdunud Käit: tunniga tuli asjad pakkida ja lennule tõtata

Käit lendas põhja mänguaja otsingul. Eestlase koduklubiks on seni olnud Inglismaa esiliigas palliv Londoni Fulhami meeskond, kuid seal on meie koondislane esindanud vaid noortetiimi, debüüt esindusrivistuses on tegemata.

«Mul on veel üks aasta lepingut järel ja kui nad mind kogemuste hankimiseks laenule saatsid, siis küll nad minuga arvestavad,» usub Käit, et kuigi need vestlused seisavad tal Fulhami treeneritega veel ees, oodatakse teda ilmselt meeskonda tagasi. Käidi leping Londonis lõppeb 2019. aasta suvel.

Praeguse hooaja lõpuni pallib Käit aga nüüd Šotimaal. See sai selgeks kolmapäeval, vahetult enne rahvusvahelise üleminekuakna sulgumist. «Kõik käis päris kiiresti. Ma sain pärast trenni teada, et Ross County on minust huvitatud, aga midagi kindlat ei olnud. Läksin koju ja arvasin ise, et olukord on nii-naa, et kas läheb asjaks või mitte. Aga siis helistas Fulhami akadeemia direktor, et asi on nii kaugel, et peaksin juba tunni pärast Šotimaale lendama,» rääkis Käit.

«Eks see ole tavaline asi üleminekuakna viimasel päeval, et üritatakse võimalikult palju tehinguid teha, aga minu jaoks oli see esimene kogemus, kui nii kiirelt pidi kuhugi minema. Tunniga pidin jõudma klubisse, et võtta oma putsad-kaitsmed, tagasi koju, asjad pakkima ja siis läks juba lend.»

Esimene treening tehtud

Täna osales Käit esimest korda juba uue meeskonna treeningul. Tõsi, enamik põhitiimist kaasa ei löönud, sest mängumehed said pärast kolmapäevast 2:4 kaotust Aberdeenile vaba päeva. Üldse on Ross County maitsnud käesoleval hooajal liigas kaotusekibedust 16 korral. Viike on tehtud viis, võite saadud neli ning see on liiga konkurentsitult halvim tulemus. 11. kohal paiknev Patrick Thistle on ühe vähempeetud mänguga kuue punkti kaugusel.

«Olgu nad liigas viimased, aga tegelikult ei ole Šoti liiga üldse paha koht arenemiseks. Siin saab mängida suurte klubide vastu – näiteks hooaja eelviimane mäng on meil Celticu vastu. Kui võimalus tuli, siis miks mitte sellest kinni haarata,» sõnas Käit.

Ross County peatreener Owen Coyle kommenteeris klubi kodulehel eestlase lisandumist: «Mattias on andekas noor mängija, kes on juba leidnud endale koha Eesti A-koondises. Olen väga õnnelik, et saime ta meeskonda tuua.»