Hausenbergi ja Tilga hüpe täismeeste sekka

Peale selle, et loo peategelasi seob armastus sama ala vastu, on nad mõlemal sündinud 1998. aastal, spordiga tõsisemalt algust teinud Tartus ning paistavad silma rohkelt võistlemise ja samas pigem tagasihoidliku intervjueeritavana. Ent maailma omaealiste paremate sekka kerkisid nad nii erinevaid radu pidi kui võimalik.

Hausenberg tegi elu esimese mitmevõistluse juba 11aastaselt ja on sellest ajast saati ka noorteklassides kõikvõimalikke rekordeid purustanud. «Kuna kõik alad hakkasid kohe välja tulema, on mitmevõistlus mu südamesse jäänud,» ütleb vanaema Karin Hausenbergi näpunäidete järgi mitmevõistluse juurde jõudnu. «See tunne, kui kaks päeva hästi ära teed, on lihtsalt kirjeldamatu. Aga noh, on ka raskeid hetki olnud, kui viimase alaga mitusada punkti käest annan ja motivatsioon nulli lähedale kukub.»