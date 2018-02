Häbistatud Soome suusatreener pilkas Venemaa-uudise valguses kodumaa dopingukütti

Kyrö meelest ohverdasid ROK ja WADA tõe vaatemängu altarile. «Nende väitel toimus Sotšis midagi sellist, mis teeb sajakordselt silmad ette kõikidele Bondi-filmidele. Selles kõiges võibki muidugi olla terake tõde, kuid mingil põhjusel esitleti seda versiooni kui absoluutset tõde. Nagu keskaja kirikus,» pahandas Kyrö. «Venemaal on jätkuvalt koondis, mis võib võita olümpiakuldasid. Aga kui kullani jõudmine on muudetud nii keeruliseks, on see peaaegu võimatu.»