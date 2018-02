Janari Jõesaar osaleb ühisliiga pealtpanekuvõistlusel

The starting lineups for the 2018 VTB League All-Star Game have been announced



«Russian Stars»: Dmitry Khvostov, Alexey Shved, Sergey Karasev, Nikita Kurbanov, Andrey Vorontsevich



«World Stars»: Joaquín Colom, Nando De Colo, Coty Clarke, Anthony Gill, Frank Elegar pic.twitter.com/4VNaiZVcmO