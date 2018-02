Vormel 1 sarja rekordimees sattus ootamatult haiglasse

Haiglavoodist postitatud teadaandes selgitas Barrichello, et arstid hoiavad tal jätkuvalt silma peal, kuid lubas ühtlasi varsti rajale naasta. Brasiillane ei kirjeldanud, mis temaga täpsemalt juhtus, kuid andis mõista, et valu põhjus peitus veresoontes.

«Mul on hea meel, et kõik mu pärast muret tunnevad ja sõnumeid saadavad. Ma ei ole siia pikalt midagi postitanud, nii et otsustasin teile asja selgitada. Laupäeva hommikul ärkasin ja läksin duši alla, kui äkki tabas mind kohutav peavalu. Õnneks kutsus mu naine tuttava arsti, kes viis mind haiglasse, kus minu eest väga hästi hoolitseti. Mul oli väike probleem ühe veresoonega, kuid nüüd tunnen end hästi. Mulle tehakse veel uuringuid, kuid kõik on korras. Eluraskused näitavad meile, kuidas areneda ja parem inimene olla. Peagi olen rajal tagasi,» rääkis Barrichello.