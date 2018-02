Võidukas Žalgiris tegi Euroliigas suure sammu kohamängude suunas

Žalgiris on nüüd liigatabelis 13 võidu ja 8 kaotusega kuuendal kohal. Tänu suureskoorilisele võidule saadi omavahelises võrdluses Maccabi vastu edu, sest avamängu oli Leedu klubi kaotanud seitsme punktiga. Žalgirisega sama palju võite on Madridi Realil ja Ateena Panathinakosel, ent Kreeka klubil on mäng varuks: reede õhtul läheb Panathinaikos vastamisi Bambergiga.