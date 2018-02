Flora soovis Kalju talenti, kuid jäi pika ninaga

Valitsev Eesti jalgpallimeister FC Flora on kolmest piiri taha loovutatud võtmemängijast asendanud kaks. Mulluse kapteni Brent Lepistu koha keskväljal hõivab teenekas Aleksandr Dmitrijev, Rauno Sappineni saabastesse astub Frank Liivak. «Ettevalmistusperiood peab näitama, mis positsioonil Liivak täpselt mängima hakkab. Aga edurivisse me hetkel rohkem lisajõudu ei otsi,» sõnas FC Flora spordidirektor Norbert Hurt, juhtides tähelepanu, et viimatises kontrollmängus Nõmme Kaljuga tegutses tipuründaja kohal Rauno Alliku.