Mis toob ekstreemmaailma tipud Tallinna?

Nagu korraldajad ise kinnitavad – Simple Session ei ole ühe mehe sõu. Nimekaid võistlejaid on Tallinnas mitmeid. Seda tõestab fakt, et 13 siin võistlevat ekstreemsportlast on X-mängudel jõudnud medalini. Kamba peale on kokku võidetud 58 X-mängude medalit, millest 29 on kuldsed.