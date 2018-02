Vanameistrite tandem tüürib Patriotsi ajaloo poole

SUPER BOWL. Taaveti ja Koljati võrdlus on küll lõpmatuseni äraleierdatud, kuid sellest paremat on pühapäevase Super Bowli kirjelduseks ikkagi raske leida. Selge soosik on New England Patriots eesotsas müütilise mängujuhi Tom Bradyga, samas kui Philadelphia Eagles jahib klubi ajaloo esimest meistritiitlit.