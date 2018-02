Hausenberg rekordkõrguse alistamisest: pole just paha 26 sentimeetrit üle oma pea hüpata!

Hausenberg kordas 60 meetri jooksus 6,91ga isiklikku rekordit, hüppas kaugust 7.43, piirdus kuulitõukes 12.75ga, kuid lõpetas päeva kõrgushüppes imelise 2.04ga. «See on minu jaoks suurepärane tulemus! Pole just paha 26 sentimeetrit üle oma pea hüpata,» sõnas Hausenberg, saabudes ajakirjanike ette, näol korraga nii naeratus ja imestus. Tänavuse sisehooajaga on ta oma kõrgushüppe tippmarki parandanud juba kaheksa sentimeetriga.