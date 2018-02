Vormelimaailmas läks kõvemaks aasimiseks

Uudis liputüdrukutest loobumisest sai esmailmumisel kahetisi kommentaare – ühed arvasid, et tegu on õige sammuga seksismi vähendamiseks, teised aga, et kuna neidude riietus ei olnud eriti napp, siis polnud nendest lahti saamiseks erilist vajadust. Nüüd on lisandunud ka kolmas kommentaariliik – aasiv-mõnitav!