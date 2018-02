Video, mis lööb nunnumeetri lakke: kutsud pidasid oma Super Bowli

Mängureeglid on lihtsad: koread jagatakse täiesti suvaliselt võistkondadesse ning lastakse lelusid täis väljakule. Et oma tiimile punkt teenida, tuleb lihtsalt üks mänguasi lõugade vahele korjata ning see väravaalasse viia. Enamasti on kutsud rohkem ametis aga teineteisega hullamisega ja mänguasju väga tähele ei panda.