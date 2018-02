Galerii: Eesti alistas Poola ja sõidab jälle MM-finaalturniirile

Eelmisel kolmel päeval maailma edetabelis kohtadel 25.-33. paiknevate Liectensteini, Hollandi ja Belgia vastu hõlpsad võidud võtnud Eesti meeskond alustas tänast kohtumist ebakindlalt ja avakolmandik kaotati 0:3, kusjuures kõik väravad sündisid eriolukordadest.

Maailma edetabelis 14. kohal ehk Eestist kuue positsiooni võrra tagapool paiknev Poola lõi avavärava vähemusest ja realiseeris seejärel väravateks mõlemad arvulised ülekaalud, mis nad seoses Eestile määratud 2-minutiliste karistustega teenisid. Eriti palju pahandust tegi kaks väravat visanud 23-aastane ründaja Maciej Sienko.

Kuigi Poola võitis avakolmandiku 3:0, siis raamidesse läinud pealevisete arvestuses oli selget mängulist ülekaalu omanud Eesti 11:7 üle. Avakolmandikul alt vedanud realiseerimine paranes pärast esimest vaheaega tänu teisele viisikule. Esmalt tabas meeskonna kapten Roman Pass, siis realiseeris Oskar Salm karistusviske, mille teenis Patrik Markus, ning 31. minutil viskas Salm 3:3 viigivärava.

Terve kohtumise vältel realiseerimisega hädas olnud Eesti esiviisik jõudis lõpuks sihile viimase kolmandiku seitsmendal minutil kui Patrik Kareliussoni söödust viis Andreas Wöiduma kodumeeskonna 4:3 juhtima. Seejärel teenis Poola kaks eemaldamist, mis osaliselt kattusid, aga arvulist ülekaalu Eesti ära kasutada ei suutnud, mis jättis lõpuminutite eel õhku ärevuse.

See suurenes 4.35 enne kohtumise lõppu, kui Salm teenis kaheminutilise eemaldamise. Mõlemad senised arvulised ülekaalud väravaks realiseerinud Poola jõudis sihile ka seekord, kui täpne oli Aleksander Hamrol, kes tegi seisuks 4:4.

Kuigi Eestile oleks koha finaalturniiril taganud ka viik, mindi viimastel minutitel püüdma võitu. Peatreener Risto Lall kasutas kaks minutit enne lõppu time-out’i, millest tõusis tulu 1.12 enne m’ängu lõppu, kui Wöiduma viskas – jälle Kareliussoni söödust! – Eesti 5:4 juhtima.

See jäi ka kohtumise viimaseks väravaks, kuigi Poola asendas viimasel minutil väravavahi kuuenda väljakumängijaga ning tabas 27 sekundit enne lõpusireeni latti.

Võiduga tagas Eesti saalihokikoondis koha detsembris Tšehhis, Prahas toimuval MM-finaalturniiril, mis on spordiala ajaloo 12. Kõigil puhkudel osalenud Eesti parim tulemus on 2010. aasta 7. koht. Kolm korda (2008, 2014 ja 2016) on saadud 8. koht.

Eesti lõpetab koduse valikturniiri pühapäeval kell 15 algava kohtumisega valitseva maailmameistri Soome vastu, kel on samuti tabelis täisedu ehk neli võitu.

***

Eesti koondise ründaja Tanel Kasenurm: «Poolale tuleb au anda - nad mängisid väga hea mängu. Võit tuli, see on peamine. Pärast 0:3 kaotatud esimest kolmandikku oli põhijutt, et lööme oma võimalused ära. See õnnestus. Finaalturniiril on kindel eesmärk esikuuikusse jõudmine.»

Eesti koondise kapten Roman Pass: «Peaksime Poolat suuremalt võitma. Me ei mänginud hästi, aga saime võidu tahtega kätte. Rahule ei saa siiski jääda, Eesti koondis on suuteline paremaks.»

Esimese ja teise viisiku võrdlusest. «Meie esimese ja teise viisiku vahe pole kuigi suur. Mõni päev võtab vastutuse ja otsustab mängu esimene, aga täna olime jällegi meie teises viisikus need, kes viigi kätte võitlesid. Oskar Salm mängis täna suure südamega ja viskas tähtsad väravad.»

Eesti koondise võiduvärava visanud Andreas Wöiduma: «Viis viie vastu oli mäng meie kontrolli all, aga Poola arvuline ülekaal toimis ülimalt hästi ning me ei oleks tohtinud endale selles mängus kaheminutiliste karistuste võtmist lubada. Vastane karistas need väga hästi ära.