Galerii: Simple Sessioni võitnud 16-aastane rulavirtuoos: kavatsen selle alaga tegeleda surmani

«Ma sisuliselt lülitasin oma aju välja. Ma unustasin täiesti ära, et võistlen ja lihtsalt sõitsin,» kommenteeris ameeriklane oma võitu. «Ma armastan siinset parki ja tahtsin lihtsalt nautida võimalust siin üksinda sõita. Olen väga rahul, et mul selleks võimalus tekkis.»

Kuigi Eaton on vaid 16-aastane, usub ta, et rulasport sobib igas vanuses inimestele. «Mina alustasin sõitmist viie-aastasena ja kavatsen seda jätkata kuni surmani. Ma armastan seda ala, selle atmosfääri ja pakutavaid emotsioone. Ma ei suuda kunagi ära tänada, et ma saan selle alaga tegeleda,» sõnas värske Simple Sessioni võitja, kellest sai 2012 11-aastasena ajaloo noorim X-mängude osaleja.