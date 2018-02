Estoloppeti esimese maratoni võitsid Algo Kärp ja Merilin Jürisaar

Maratoni kiireim mees Algo Kärp naases üleeile suusalaagrist Itaaliast, kus valmistus ette ka olümpiamängudeks. «Nüüd tulingi siia treeningu ja tugeva pingutuse eesmärgil.» Pyeongchangi lendab mees juba mõne päeva pärast. «Teates kindlasti tahan Eestit esindada ja siis juba minu jaoks põhidistants on 24. veebruaril 50 kilomeetrit klassika.» sõnab Kärp. Mees plaanib tõenäoliselt pärast olümpiat veel Estoloppeti maratonidel osaleda. «Eestis osaleda on alati hea ja korraldus on tasemel.» lisab ta.

Naiste võitja Merilin Jürisaar on oma võidu üle väga üllatunud. «Ma poleks uskunud, et see juba täna tuleb,» sõnab Jürisaar pärast finišit. Merilin oli rajal koos oma isa Meelisega, kellega koos on palju vaeva nähtud maratoniks ettevalmistumisel. «Ma ei oleks arvanud, et ma teda võidan, aga täna võitsin!» sõnab neiu õnnelikult.