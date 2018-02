Karl Rinaldo: Üks barjäär Hausenbergil alistatud, teine ikka ees

Mis teeb Hausenbergist hea sportlase? Kõigepealt tugev perekonna toetus eesotsas vanaema Kariniga, kelle juhendamisel ta kuni 18-aastaseks saamiseni treenis. Mitmevõistlemise seisukohalt on ta kaasa saanud olulised anded: plahvatuslikkuse ja kiiruse ning suurepärase tehnilise tunnetuse ja koordinatsiooni. Näiteks Maicel Uibo tõestab ilmekalt sprindialadel ja Karl Robert Saluri kõrgushüppes, et kui üks neist omadustest puudub, on keeruline suurt punktikadu vältida.