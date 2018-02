Traditsioonilist ja iidset spordiala ähvardab olümpiakavast eemaldamine

AIBA ajutiseks juhiks sai Usbekistani kodanik Gafur Rakhimov, keda seostatakse allmaailmaga. USA rahandusministeerium väitis mullu, et 66astane usbekk on riigi juhtivaid kriminaalne ning oluline isik heroiinikaubanduses, kohalik meedia on kutsunud teda maffiabossiks. Rakhimov on AIBA asepresident olnud alates 1998. aastast.