Salapärane panustaja teenis Super Bowliga taas miljoneid

Nimetuks jäänud mees pani Las Vegases kahe nädala jooksul enne Super Bowli mitmel pool Eaglesi võidu peale suuri panuseid, kirjutab ESPN. Coves.com’i teatel pani mees näiteks MGMis Eaglesi võidu peale kolm miljonit dollarit, mis on MGMi ajaloo suuruselt teine Super Bowlile tehtud panus. Ka William Hill teatas, et võttis vastu miljoni dollari suuruse panuse. Kuuekohalistest panustest teavitasid avalikkust nii CG Tchnology kui ka The South Point – ühes panustas mees Eaglesi võidule 700 000 ja teises 500 000 dollarit.