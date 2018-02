Matti Killing: loomulikult on jahimaid, kus elab paremini ära, aga ma armastan oma tööd

«Meil on siin Pärnus käimas just testid sõudjatega, seega olin varakult ametis. Ja siis see mõnus uudis tuligi, kui sõudeliidu president Rein Kilk helistas ja õnnitles. Nüüdseks on enam-vähem kõik hoolealused jõudnud õnnitleda. Tõnu (Endrekson) just ütles, et tere tulemast klubisse,» lisab Killing naerdes. Mäletatavasti teenis mullu Valgetähe teenetemärgi kogu Killingu toonane olümpiapaatkond ehk Endrekson, Andrei Jämsä, Allar Raja ja Kaspar Taimsoo.

«Kindlasti annab see jõudu ja motivatsiooni juurde. Arvan, et inimesel tasub alati teha seda, mis on talle südamelähedane ja mida ta armastab. Loomulikult on paremaid jahimaid, kus võib paremini ära elada, aga ma arvan, et elama peab nii, et on endal mõnus ja suudad ka teistele kasulik olla,» lisab kogenud treener targalt.