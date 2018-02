Uibo MM-ile pääs sai sisuliselt kindlaks

Maailma hooaja edetabeli seitsme parema tulemuse osas seega muudatusi ei toimunud. Maicel Uibo hoiab Birminghami sise-MM-i pääsmest kindlalt kinni, paiknedes 6039 silmaga kolmandal kohal. Et MM-ini on aega veel vaid kuu ja edetabeli liider, britt Timothy Duckworth tiitlivõistlusel ei osale, on äärmiselt vähetõenäoline, et Uibo jääb pääsmeta.