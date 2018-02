Põnevad numbrid: 12 uskumatuna näivat fakti Roger Federeri karjääri kohta

1. Ta on esimene meestennisist 20. Suure slämmi tiitliga. Kolmel naisel on temast rohkem võite - Margaret Courtil (24), Serena Williamsil (23) ja Steffi Grafil (22).

2. Federer on Austraalia lahtised võitnud kuus korda - sama palju, kui senised rekordihoidjad Novak Djokovic ja Roy Emerson.

4. Slämmide ajastul ehk 1968. aastast alates on Federer võitnud 10% kõikidest suurturniiridest. Näitaja teeb veelgi imelisemaks seik, et Federer sündis 1981. aastal.

5. Federer on karjääri jooksul teeninud 115 miljonit dollarit ehk ligemale 92,5 miljonit eurot auhinnaraha. See teeb temast tennise ajaloo enimtasustatud mängija - ainult Novak Djokovic on samuti teeninud rohkem kui sada miljonit dollarit.